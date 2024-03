Torino, le pagelle di CM: Zapata e Vlasic dominano. Granata solidi anche dietro

Milinkovic-Savic 6 - L'Udinese non arriva quasi mai dalle sue parti. Non sporca i guantoni.



Masina 6,5 - Panchinaro a Udine, titolare inamovibile a Torino. Dimostra alla sua ex squadra che può recitare ancora un ruolo importante in questo campionato.



Buongiorno 6,5 - Controlla senza troppe difficoltà Lucca. Preciso nelle chiusure, non concede mai spazio agli attaccanti bianconeri. Dall'84' Sazonov sv.



Rodriguez 6,5 - Gioca con grande esperienza, senza mai andare in affanno. La solidità della difesa granata passa anche dalla sua prestazione.



Bellanova 6,5 - Cerca di spingere appena ne ha l'occasione. Fa un grande lavoro sulla sua corsia di pertinenza. Esce Dall'84' Lazaro sv.



Ricci 6,5 - Centrocampista totale, che dà una grossa mano in fase di interdizione ma che sa anche impostare la manvora.



Gineitis 6,5 - In mediana il Toro domina. Quando verticalizza il Toro riesce sempre a creare azioni pericolose.



Vojvoda 7 - Gli bastano dieci minuti per servire a Zapata un cross al bacio che il colombiano insacca. Spinta costante. Dal 65' Lovato 6 - Buon finale di gara.



Vlasic 7 - Pronti via e una sua conclusione velenosissima si stampa sul palo. La sua partita va in crescendo, fino ad arrivare al mertitato gol. Tra i migliori in assoluto questo pomeriggio.



Zapata 8 - Quando trova di fronte l'Udinese si esalta. Il colombiano è incontenibile: suo il gol che sblocca il match. Nella ripresa firma l'assist per Vlasic, che fa calare il sipario.



Okereke 6,5 - Prima gara da titolare, ripaga pienamente la fiducia di Juric. Mette in grandissima difficoltà Ferreira, che con lui ci capisce davvero poco. Dal 67' Sanabria 6 - Mezz'ora quando ormai la gara ha preso una piega ben precisa.



All. Paro 7 - Sostituire in panchina un allenatore come Juric non è facile, lui gestisce bene e coglie una vittoria importante.