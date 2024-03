Torino, Milinkovic-Savic sotto esame: futuro da decidere

Uno dei giocatori del Torino che più divide i tifosi è Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere, promosso a titolare da quando è arrivato Ivan Juric sulla panchina granata, in questi anni è certamente cresciuto ma il suo rendimento è stato troppo spesso altalenante. Basti pensare alle ultime partite: è stato decisivo con le sue parate sia contro la Fiorentina che contro il Napoli ma ha grandi responsabilità nelle sconfitte contro Lazio e Roma nelle due gare precedenti.



In casa Torino si sta ora riflettendo su cosa fare con Milinkovic-Savic nella prossima stagione: se confermalo o cederlo e puntare su un altro portiere. Queste ultime dieci partite di campionato saranno quindi molto importanti per lo stesso estremo difensore serbo, che gode comunque della fiducia del tecnico Ivan Juric.



Ma il finale di stagione sarà importante per il portiere anche in ottica nazionale: la sua Serbia parteciperà in estate all'Europeo e Milinkovic-Savic vuole giocarlo da titolare ma dovrà battere la concorrenza di Mile Svilar che, da quando è diventato il titolare nella Roma, sta facendo molto bene e insidia proprio la maglia da titolare del portiere del Torino in nazionale.