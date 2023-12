: torna titolare dopo la panchina contro il Bologna e nel primo tempo è bravo a chiudere lo specchio della porta a De Ketelaere, che si era presentato da solo davanti a lui. Si ripete su Pasalic nel finale.tiene perfettamente a bada Lookman e non gli fa praticamente mai toccare il pallone. Dopo la prestazione poco convincente di Bologna, questa sera si rifà alla grande.in apertura sembra soffrire la mobilità di De Ketelaere, poi gli prende le misure e sfodera un’atra ottima prestazione. E’ autore di alcune buone chiusure e anticipi ma ha anche il grande merito di procurarsi il rigore del 2-0.: altra buona prestazione da parte del difensore svizzero che è ormai una certezza nel Torino. Non sbaglia praticamente niente.: spinge molto sulla fascia destra riuscendo ad arrivare varie volte sul fondo con relativa semplicità. Vince il duello sia con Ruggeri che con Bakker, Gasperini e i suoi uomini non trovano il modo di contenerlo.(Dal 46’ s.t.solita partita tosta in mezzo al campo per il numero 77 granata che lotta, recupera palloni e non lascia mai ragionare i giocatori avversari quando sono in possesso di palla. Bravo anche a non farsi condizionare dal giallo ricevuto in apertura. Peccato che fosse in diffida.(Dal 39’ s.t.l’azione del gol del momentaneo 1-0 nasce da un suo passaggio illuminante per Vlasic. Bravo anche in fase di non possesso, gioca una partita di qualità ma anche di quantità.riesce a contenere bene sia Hateboer che Holm. Si vede meno rispetto a Bellanova i fase offensiva ma la sua prestazione è comunque buona.: è uno dei migliori nel Torino. Molto vivace, con la sua tecnica riesce a creare diversi problemi alla retroguardia dell’Atalanta e arricchisce la sua buona prestazione con l’assist per l’1-0 di Zapata. E nel recupero regala a Vlasic un altro assist.vuole segnare a tutti i costi e alla fine “ruba” il rigore a Zapata che realizza con una conclusione precisa all’angolino basso. Fa tanto movimento e il gol è un premio alla sua prestazione.(Dal 39’ s.t.torna al gol e lo fa proprio contro la sua ex squadra. Una rete che premia una prestazione davvero maiuscola da parte del centravanti, che risulta immancabile per i suoi vecchi compagni di squadra. Si ripete poi nel recupero quando fissa il risultato sul 3-0.non solo il suo Torino batte l’Atalanta ma la domina sotto tutti i punti di vista. Per una volta è l’allievo, Juric, a dare una lezione al maestro, Gasperini.