Per Tommaso Pobega la partita di stasera contro l'Inter sarà una sorta di derby. Il centrocampista del Torino, infatti, è ancora di proprietà del Milan, squadra nella quale è anche cresciuto calcisticamente: anche a San Siro sarà lui a guidare il centrocampo granata. Al suo fianco confermato Sasa Lukic, con Rolando Mandragora che potrebbe entrare in campo a partita in corso.



Sulle fasce a partire titolari dovrebbero essere ancora una volta Wilfried Singo e Mergim Vojvoda, ma anche Cristian Ansaldi scalpita per una maglia da titolare.