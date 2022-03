Gli esterni di centrocampo del Torino nelle ultime partite non hanno convinto particolarmente, Ivan Juric non sembra però intenzionato a effettuare cambiamenti sulle corsie esterne per la partita contro la Salernitana.



Sulla fascia destra confermato quindi Wilfried Singo mentre a sinistra tocca ancora a Mergim Vojvoda, con Cristian Ansaldi pronto a entrare in campo a partita in corso se ce ne fosse bisogno.