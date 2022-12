Il rinnovo di Ivan Juric rimane una priorità in casa Torino. Le sirene provenienti dalla Premier League e dalla Bundesliga preoccupano, e non poco, Urbano Cairo. Il patron del Toro, quindi, ha già in mente le due strategie per trattenere il proprio allenatore: stando a quanto riporta Tuttosport, l’attuale accordo – in scadenza nel giugno 2024 – verrà prolungato per un’altra stagione e l’ingaggio verrà ritoccato verso l’alto, superando il tetto dei 2 milioni di euro con l’inserimento di bonus legati alla vittoria della Coppa Italia ed alla qualificazione alle coppe europee. Inoltre, Cairo fornirà garanzie dal punto di vista del progetto tecnico, vero nodo per il tecnico croato sulla questione rinnovo.