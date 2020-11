Al Torino torna d'attualità il caso legato al futuro di Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunese non è più titolare con Giampaolo. Come si legge su Tuttosport, in ballo c'è pure la questione del rinnovo del contratto: un argomento che Cairo ha già affrontato a più riprese con l'entourage del giocatore. La società granata non ha ancora comunicato il prolungamento del contratto e l'ufficialità tarda ad arrivare. La trattativa è stata imbastita, le parti sono in costante aggiornamento, ma la fumata bianca non sembra essere dietro l'angolo. Il Toro sa benissimo che il contratto di Nkoulou è da inquadrare fra le priorità assolute: la scadenza a giugno 2021 può far sì che a gennaio il giocatore trovi l'accordo con un club che potrà poi prelevarlo a parametro zero. La dirigenza ha 48 giorni di tempo per scongiurare questa ipotesi: un addio senza alcun incasso sarebbe una sconfitta, a maggior ragione per il valore del giocatore, che ancora oggi fa gola a tanti club italiani (anche in Francia non mancano gli estimatori). Nei prossimi giorni si prevedono nuovi sviluppi.