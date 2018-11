Buone notizie per il Torino per quanto riguarda le condizioni di Daniele Baselli: il centrocampista, a circa un quarto d'ora dalla fine della partita contro il Cagliari, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un duro colpo al ginocchio destro. Il cambio forzato ha fatto temere il peggio ma, fortunatamente, l'infortunio non sembra essere particolarmente grave.



Baselli sembrerebbe infatti recuperabile per il prossimo impegno di campionato del Torino, quello di domenica prossima in casa contro il Genoa.