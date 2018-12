L'ex giocatore del Torinoha parlato alla Gazzetta dello Sport prima del derby tra Toro e Juve: “Come potrei dimenticare quel primo derby? Sono arrivato nell’estate del 1984 e il primo giorno, al raduno, i tifosi mi hanno detto che dovevamo battere la Juventus. Io sapevo che la Juve era campione d’Italia e aveva tre campioni del mondo che mi avevano già dato un dispiacere al Mondiale in Spagna – Cabrini, Scirea e Tardelli – più due stranieri fortissimi, cioè Platini e Boniek. In quel primo derby, però, non avevamo paura di niente, nemmeno dopo il gol del vantaggio di Platini. Pareggiò Francini. Poi all’ultimo minuto, su un mio calcio d’angolo, Serena segnò il gol del 2-1. Una goduria doppia, proprio sotto la Maratona”.“A livello calcistico sì. A livello umano, invece, il ricordo più bello è legato al giorno in cui è nata mia figlia Giuliana. Era il 14 marzo 1986 e così anche lei sarà legata per sempre a Torino, anche se oggi insegna danza e segue poco il calcio”.“Io dico che non ci sono squadre imbattibili, nemmeno questa Juventus che macina record. L’importante è andare in campo senza paura, come abbiamo fatto noi quel giorno, perché il Toro è il Toro e può fare qualsiasi impresa”.