I tifosi del Torino provano a lanciare un appello al Gallo Belotti per rimanere in granata. Tuttosport ha riportato una lettera destinata all'attaccante in scadenza di contratto: "Siamo consapevoli che per te rinnovare non è solo questione di soldi, desideravi essere convinto da un progetto tecnico-sportivo reale - si legge - Mai come oggi quel progetto pare concretizzarsi".