Torino, l'ex dirigente: 'Buongiorno non andrà mai alla Juventus'

Tra i protagonisti del derby della Mole in programma sabato ci sarà ancheIl difensore è uno dei pezzi pregiati della rosa del Torino ed è uno dei giocatori più richiesti sul mercato. Del suo futuro ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Tuttosport,ex calciatore ma soprattutto ex Responsabile della Scuola calcio del Torino e scopritore proprio di Buongiorno: "Penso che Alessandro non potrebbe mai trasferirsi alla Juve. Intelligenza, maturità, lungimiranza. E per rispetto nei confronti di chi l’ha cresciuto e di chi lo ama".

"Ha dimostrato di essere attaccato alla maglia del Toro in modo eccezionale, ma di fronte ai ripetuti corteggiamenti delle big che giocano in Champions è normale che possa aspirare a un ulteriore salto di qualità. Siamo nel 2024, sappiamo come funziona il mercato e conosciamo le distanze siderali tra le big europee e una società come il Toro: purtroppo è così. Per cui credo che si possa comprendere, Alessandro, anche se un tifoso granata vorrebbe che rimanesse per sempre con noi”.