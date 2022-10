La mossa a sorpresa di Ivan Juric per la partita di domani del suo Torino contro il Milan potrebbe essere Karol Linetty. Il tecnico granata non ha ancora deciso chi affiancare a Sasa Lukic in mezzo al campo ma le quotazioni del polacco stanno prendendo quota rispetto a quelle di Samuele Ricci.



Linetty garantisce maggiore sostanza rispetto a Ricci in mediana e per questo motivo potrebbe essere schierato dal primo minuto.