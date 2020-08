Questo pomeriggio Karol Linetty si è presentato in conferenza stampa: "Ho scelto di venire al Torino perché mi hanno voluto fortemente sia la Società che l’allenatore, con cui ho già lavorato in passato. So come fa giocare le sue squadre, questo sarà un fattore importante nel mio inserimento. Dal momento in cui sono arrivato ho sentito il calore di tutta la squadra, non vedo l’ora di poter dare il mio contributo. Il Torino è senza dubbio un grande Club".



Linetty ha poi parlato del suo compagno di nazionale Kamil Glik: "Consigli da parte di Glik? So che è stato un giocatore importante del Torino. Sicuramente avrei voluto chiamarlo ma non ne ho avuto bisogno perché lui aveva già rilasciato qualche dichiarazione e mi è bastato leggerle su Internet".



Il centrocampista ha poi parlato dei suoi primi giorni al Torino: "In questi primi giorni mi sono trovato subito bene e sto conoscendo poco per volta il gruppo. Tutti i giorni lavoriamo molto sulla tattica in modo tale da apprendere al più presto quello che vuole il mister da noi: con lui si gioca solo su uno o due tocchi”.