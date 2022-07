In casa Torino il clima è tutt'altro che sereno e lo dimostra quello che è successo nel ritiro a Waidring: tra il tecnico Ivan Juric e il dt Davide Vagnati è scoppiata una lite furibonda e i due sono arrivati anche a mettersi le mani addosso di fronte al Kuhotel (la struttura che ospita i granata) mentre il team manager Marco Pellegri provava a separarli.



C'è anche un video, girato da una finestra dell'hotel del Torino, che riprende la lite causa della lite è stato il mercato. "Devi avere rispetto di me, testa di c.... Ti difendo sempre agli occhi di quel testa di c..." a gridato Vagnati. Per tutta risposta Juric ha reagito con uno spintone e un: "Non sai lavorare". Tra i due sono volati poi una serie di altri insulti. Ora si attende di capire come reagirà il presidente Urbano Cairo.