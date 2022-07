Come riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, il Torino è al lavoro per sostituire Bremer, finito alla Juventus. Nelle prossime ore è previsto un blitz dei granata ad Amsterdam per provare a chiudere per Perr Schuurs, difensore classe 1999 dell'Ajax. Sul giocatore c'è anche l'interesse della Fiorentina.