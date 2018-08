Nonostante il mercato in entrata si sia chiuso lo scorso venerdì, per il Torino quello in uscita è ancora nel vivo e almeno uno degli attaccanti in rosa nei prossimi giorni partirà. Tra coloro che hanno maggiore mercato c'è Adem Ljajic ma un addio in questa stagione del numero 10 sembra improbabile.



Ljajic nelle ultime ore ha anche rifiutato un'offerta del Besiktas, il motivo? Vorrebbe continuare a giocare in Italia. Per questo motivo ad oggi sembra essere difficile che Ljajic possa essere ceduto.