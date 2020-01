David Strelec non giocherà nel Torino nella seconda parte di questa stagione. Lo Slovan Bratislava, squadra proprietaria del cartellino del giovane attaccante (classe 2001), ha infatti negato l'esistenza di una trattativa per la cessione del calciatore attraverso un comunicato.



“Qualsiasi notizia in meirto alla partenza di Strelec è falsa e non l'abbiamo mai trattato con nessuno. David non lascerà lo Slovan" si legge nella nota presenta sul sito ufficiale della società slovacca.