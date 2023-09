Duvan Zapata, con il suo colpo di testa all'85', ha regalato al Torino il pareggio contro la Roma. Un gol che sa ancora di più di beffa per i giallorossi considerando che il colombiano, in estate, era stato proprio a un passo dal club capitolino. L'Atalanta aveva poi scelto di non cedere alla Roma il centravanti, i giallorossi avevano poi virato su Romelu Lukaku e il Torino ha potuto affondare il colpo Zapata.