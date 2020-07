Il tecnico del Torino Moreno Longo ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro l'Inter: "Fa male sicuramente, perché c’erano i presupposti di fare un altro tipo di gara. Aver dato la possibilità all’Inter di recuperare la partita è un peccato. Abbiamo subito nei due momenti in cui è calata l’attenzione, rimangono le sensazioni di una squadra che deve lottare ogni partita per raggiungere l’obiettivo. Non cambia nulla dopo questa partita. Sapevamo che dovevamo venire qui per fare dei punti, ci abbiamo creduto e questo non è accaduto. Ora siamo concentrati alla partita contro il Genoa“.