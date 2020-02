Il primo esperimento per il passaggio al 4-4-2 è avvenuto nel finale di Milan-Torino, quando Aina e Millico hanno preso il posto di Berenguer e Lyanco. Nonostante il cambio di modulo la formazione granata non è riuscita a evitare la sconfitta, ma il tecnico Moreno Longo sta pensando di passare pian piano alla nuova disposizione tattica.



Con il 4-4-2 possono essere inoltre esaltate al massimo le qualità tecniche e atletiche di due giocatori come Verdi e Berenguer che, fino a questo momento, hanno avuto un rendimento altalenante.