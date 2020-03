E' arrivato al Torino a inizio febbraio con l'obiettivo di far uscire la squadra dal tunnel di prestazioni e risultati negativi, portandola alla salvezza: Moreno Longo non ha però avuto molto tempo per mostrare le proprie qualità da allenatore a causa dello stop forzato del campionato per via dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus.



Il presidente Urbano Cairo è rimasto però ben impressionato dalle qualità mostrate dal tecnico, tanto che sta pensando di prolungargli il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.