Come confermato dal ministro dello Sport Spadafora, sabato sera Napoli-Torino si giocherà regolarmente. Per la partita del San Paolo, il tecnico dei granata, Moreno Longo, spera di poter recuperare uno dei suoi attaccanti: Vincenzo Millico.



Il numero 22 non era stato convocato per la partita contro il Parma, che è stata poi rinviata a data da destinarsi per l'emergenza Coronavirus, in questi giorni si sta allenando a parte ma per sabato potrebbe tornare quantomeno nell'elenco dei convocati. Millico è l'unico giocatori al momento indisponibile della squadra granata.