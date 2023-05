Il Responsabile del Settore Giovanile, Ruggero Ludergnani ha fatto quest'oggi il punto della stagione del vivaio del Torino.



Il dirigente del Torino ha per prima cosa spiegato il motivo per cui la Primavera non gioca a Torino ma a Vercelli: “Non è un problema di budget se non giochiamo a Torino, ci sono dei requisiti minimi che deve avere il campo stabilisti della Lega. Abbiamo cercato in ogni modo delle strutture che avessero questi requisiti. Ricordatevi che ci sono anche dei requisiti tecnici oltre che strutturali, come la qualità dei campi, degli spogliatoi, dei campi. I requisiti per giocare nel campionato Primavera sono duri, abbiamo fatto di tutto e cercheremo ancora di fare di tutto per giocare in città o vicino. E’ un grande sacrificio anche per il Torino giocare così lontano, è un sacrificio per i ragazzi non avere un grande seguito”.



Poi sul centro sportivo Robaldo: “Faccio una premessa, io rispetto i ruoli di tutti. E’ ovvio che sono a conoscenza di quello che sta succedendo ma il responsabile incaricato è Paolo Bellino. Posso dire che i lavori stanno andando avanti. Il Robaldo è un asset troppo importante per il Torino per migliorare il lavoro del Settore giovanile, per aumentare anche la competivitià sul mercato. In questi due mi sono reso conto cosa voglia dire portare in giro per l’Italia e il mondo il marchio del Torino che ha un appeal clamoroso. Avere le strutture aiuta ad accrescere l’appeal. Io spero di averlo a disposizione il prima possibile”.