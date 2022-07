Dopo gli addii di Andrea Belotti, Gleison Bremer, Cristian Ansaldi e Rolando Mandragora, la fascia da capitano del Torino è andata a Sasa Lukic. "Indossare la fascia da capitano del Torino è un onore per me, una grande soddisfazione e una grande responsabilità. Sono pronto ad assumermela, non ho nessun dubbio e nessuna paura di questo ruolo. Ora che sono capitano, non sono sopra rispetto agli altri. Per me siamo tutti capitani" ha dichiarato il centrocampista a Torino Channel.



Lukic ha poi aggiunto: "Secondo me un bravo capitano si deve comportare bene, deve essere d'esempio per tutti sempre, sia in campo che fuori. Io non parlo molto, ma quando dico qualcosa si sente. Mi piace che parlino tutti dentro lo spogliatoio. Abbiamo bisogno di una bella atmosfera per preparare il campionato al meglio. Sono arrivato al Toro a diciannove anni, ora ne sono passati già sei. Sono cambiato davvero tanto a partire dall'atteggiamento negli allenamenti. Ho fatto tanti sacrifici. Nella mia vita ho grandi ambizioni e voglio crescere ogni giorno, diventare un uomo e un calciatore importante, di quelli che nessuno può dimenticare. Sono cresciuto tanto anche fisicamente, sotto tutti i punti di vista, anche quello umano. Ho conosciuto tanta gente a Torino che mi ha sempre aiutato. Mi sento come a casa qua. Ringrazio il Mister per questo giorno libero perchè ha fatto davvero una bella cosa. Per ripartire più forti cis ta un giorno libero. Da domani ricominciamo ad allenarci due volte al giorno".