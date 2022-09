I dirigenti del Torino e Sasa Lukic sono al lavoro per trovare un accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista: la trattativa sta proseguendo da diverso tempo ma l'obiettivo in casa granata è quello di arrivare a un accordo entro metà novembre, ovvero prima della pausa del campionato per lasciare spazio al Mondiale in Qatar.



Lukic, tra l'altro, sarà uno dei protagonisti della Coppa del Mondo essendo uno dei perni del centrocampo della Serbia.