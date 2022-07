Al termine dell'amichevole contro il Nizza, il capitano del Torino, Sasa Lukic, ha parlato dell'ormai famosa lite tra Ivan Juric e Davide Vagnati avvenuta in ritiro:



"Non posso commentare. Sono cose che succedono in tutte le squadre, se litigano è perché vogliamo vincere e tutti vogliamo sempre di più. Succede anche da altre parti, qui è uscito un video e non sono io che devo parlare tanto di questa cosa. Ci pensano il presidente e il direttore, io sono il capitano e mi preoccupo delle cose di campo. Io sono più giovane di loro, sono loro che devono parlare. A noi non cambia niente quello che è successo, dobbiamo essere sempre uniti e dobbiamo esserlo anche con la società. Guardiamo avanti con positività, voglio sentire positività da squadra e società. Lo vedo sereno, come al solito. Lo conoscete tutti: è sereno, ha voglia di lavorare, crescere e migliorare proprio come noi e come me. Ha una grande voglia di fare bene quest’anno e magari di più dell’altro anno".