Il Torino si prepara al rinnovo di Sasa Lukic: come riferisce Tuttosport, sono già partite le trattative per prolungare il contratto fino al 2026 con opzione unilaterale a favore del club granata per un'ulteriore stagione, o in alternativa cinque anni di prolungamento diretti con un ingaggio più basso, a salire da 1,6 milioni più bonus a 1,9 garantiti più bonus.