La novità più grande in casa Torino, in vista della partita di questa sera contro la Fiorentina, è senza dubbio la convocazione del difensore Lyanco. Era da otto mesi, esattamente da Verona-Torino 2-1 dello scorso 25 febbraio, che il centrale brasiliano non veniva neanche portato in panchina.



Un grave infortunio al piede, subito in allenamento pochi giorni dopo la sfida del Bentegodi, lo ha costretto a un lungo stop. Ora l'infortunio è alle spalle e Lyanco sta lavorando per trovare la migliore condizione: dopo aver giocato un paio di partite con la Primavera, ora è tornato nell'elenco dei convocati di Walter Mazzarri.