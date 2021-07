Lyanco e il Torino sono sempre più distanti. La trattativa tra la società granata e il Betis Siviglia, per il passaggio del difensore sta procedendo sempre più spedita e lo stesso calciatore ha espresso il proprio gradimento a un eventuale trasferimento in Spagna.



L'accordo tra Torino e Betis Siviglia non è al momento ancora stato trovato ma i due club sono sempre più vicini.