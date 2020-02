Tra le novità di formazione del Torino contro la Sampdoria ce ne sarà una in difesa: Lyanco. Il brasiliano è favorito sia sul connazionale Gleison Bremer che su Koffi Djidji per il ruolo di terzo centrale di difesa.



Lyanco nelle ultime partite era stato impiegato da Walter Mazzari nel ruolo di centrocampista centrale, per via delle tante assenze, tra infortuni e squalifiche, in mediana. Ora con Moreno Longo tornerà nel suo consueto ruolo di difensore centrale.