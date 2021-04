Lyanco e il Torino sembrano sempre più destinati alla separazione. Il difensore è infatti sempre più fuori dai piani della società granata e il fatto che ieri, durante la partita contro il Napoli, Davide Nicola abbia preferito mandare in campo Alessandro Buongiorno al posto di Nicolas Nkoulou ne è la dimostrazione.



Già la scorsa estate Lyanco era stato vicino alla cessione ma le trattative con Sporting Lisbona e Bologna non sono decollate, a fine campionato, anche in caso di salvezza, il procuratore del brasiliano gli cercherà una nuova sistemazione.