Dopo l'intervento chirurgico al piede dello scorso maggio a cui si è sottoposto in Brasile e la successiva riabilitazione, svolta nella sua San Paolo, Lyanco è ora tornato a Torino e ieri ha ricominciato ad allenarsi al Filadelfia.



Il difensore brasiliano, ai microfoni di Torino Channel, ha parlato delle tante difficoltà riscontrate in questi mesi lontano dal campo: "Sono felice di essere tornato, sono stato otto mesi fuori dal campo, senza giocare e senza allenarmi, ora però sono contento di essere a Torino e di essere al Filadelfia. Non mi era mai capitato di stare fuori per infortunio per così tanto tempo, è stato difficile, ho anche avuto paura di non poter più tornare a giocare.​ Per fortuna avevo la mia famiglia al mio fianco, mi hanno sostenuto e tranquillizzato. È stato molto importante per me avere vicino i miei famigliari, ho avuto davvero molta paura”