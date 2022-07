Da giorni ormai il Torino ha chiuso la trattativa per l'arrivo di Giulio Maggiore: la società granata ha trovato l'accordo sia con il giocatore, sia con lo Spezia per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante. Nonostante ciò l'operazione non è stata ancora chiusa. Perché?



Prima di chiudere per l'arrivo di Giulio Maggiore il Torino sta valutando anche altre alternative.