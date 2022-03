, a beneficio degli sfollati e dei rifugiati afghani. Dopo aver sostenuto con tutta la Serie A la campagna di raccolta fondi “Emergenza Afghanistan: non lasciamoli soli”,Il Torino, dopo Roma, Sampdoria, Udinese e Lazio, si aggiunge alle Società che hanno risposto alla Challenge lanciata da UNHCR per contrastare l’emergenza in atto in Afghanistan dove, soltanto nell’ultimo anno, oltre 700 mila persone hanno dovuto abbandonare le loro case; l’80% sono donne e bambini, che stanno pagando il prezzo più alto di questa emergenza. Al termine di un conflitto durato 40 anni, oggi il Paese si trova a un passo da una catastrofe umanitaria, stretto tra una gravissima crisi economica e un’insicurezza alimentare che colpisce 23 milioni di persone.L’appello a partecipare all’asta è rivolto ai tifosi e ai simpatizzanti del Torino ma anche a chiunque voglia fare un gesto importante: per questo motivo tutti sono invitati a partecipare all’asta www.charitystars.com/torinochallenge4unhcr per contribuire a combattere la grave emergenza afghana.