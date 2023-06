Marcos Acuna è uno dei grandi obiettivi di mercato del Torino in questa sessione di mercato e il dt Davide Vagnati ha avviato da tempo la trattativa con il Siviglia. La parte complicata è però quella che riguarda più da vicino il calciatore argentino, che non sembra totalmente convinto dall'ipotesi di vestire la maglia granata.



Il Torino non ha però perso le speranza di riuscire a chiudere l'accordo e per questo motivo al trattativa per Acuna sta proseguendo.