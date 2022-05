Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, alla vigilia della partita tra Italia e Argentina ha parlato anche del capitano del Torino, Andrea Belotti che, proprio in questi giorni, sta decidendo se firmare o no il rinnovo del contratto con la società granata.



"Andrea l'ho visto sereno, tutti i ragazzi sono sereni. Giocherà lui perché era il secondo attaccante dell'Europeo, spero possa disputare una buona gara e non credo che il fatto di trovarsi a scadenza di contratto lo condizionerà".