La trattativa tra il Torino e la Juventus per il passaggio di Rolando Mandragora alla squadra granata non è ancora arrivata alla conclusione, il direttore tecnico Davide Vagnati, nel frattempo, ha però incassato il gradimento del giocatore, che si è detto disponibile a lasciare l'Udinese (squadra alla quale è in prestito) per tornare a lavorare con Davide Nicola.



Nicola aveva già allenato Mandragora in passato al Crotone e ora lo riaccoglierebbe volentieri al Torino.