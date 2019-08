Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato in conferenza in vista della sfida di ritorno del playoff di Europa League contro il Wolverhampton, dopo il 2-3 dell'andata: "Non sarà facile, ma la mia squadra darà tutto ciò che ha per rimontare. Non siamo inferiori al Wolverhampton, spero che saremo più attenti in fase difensiva. N'Koulou? Non gli chiedo l'elemosina. C'è la fila di chi vuole il suo posto. Se un giocatore mi dice che non c'è con la testa cosa devo fare?. Se non mi cerca, non mi dice nulla o se ha in testa altro cosa dovrei fare io, chiedergli l'elemosina? Non è che senza di lui all'andata avremmo preso meno gol, però mi avrebbe fatto piacere che me lo avesse detto prima di giocare. Avevo chiesto anche all'andata alla squadra di essere libera e serena di testa, ma non è facile visto che per molti giocatori è la prima esperienza europea. Spero che saremo più attenti in fase difensiva anche se davanti avremo una squadra molto forte. Aspetteremo l'ultimo per capire chi ha recuperato di più e chi meno, ventiquattro ore possono fare la differenza. Avete visto come Belotti ha finito la partita col Sassuolo, ma tutti hanno fatto il massimo per essere al meglio per questa sfida importante. Non so chi giocherà al posto di Ansaldi, deciderò all'ultimo. Sassuolo? Non era facile, abbiamo avuto una bella reazione anche se eravamo stanchi nella ripresa. Abbiamo fatto una grande gara e mi aspetto che anche qui in Inghilterra i ragazzi diano tutto ciò che hanno, fino all'ultima goccia di sudore. Dopo la sconfitta dell'andata siamo stati travolti dalla negatività, senza guardare la prestazione. Se guardiamo la partita e togliamo i loro tre gol, la gara è stata equilibrata. Abbiamo avuto possesso palla, abbiamo colpito una traversa sullo 0-0 e se togliamo i nostri errori, non siamo stati inferiori. Però purtroppo ora si dovrà giocare in casa loro e sarà diverso. Ansaldi e Iago Falque? Certamente sono giocatori pesanti che mancano, ma non cerco alibi. Anche in altre occasioni senza giocatori importanti abbiamo fatto gare di alto livello. La cosa importante è che tutti diano tutto, poi si vedrà. Abbiamo l'opportunità di rimediare agli errori dell'andata".