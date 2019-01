Simone Edera nei prossimi giorni potrebbe lasciare in prestito il Torino. Ad aprire alla partenza dell'attaccante è stato Walter Mazzarri, al termine della partita contro l'Inter di ieri sera. "Edera può andare a giocare altrove per trovare più spazio" ha dichiarato l'allenatore granata.



Sulle tracce del numero 20 del Torino ci sono quattro squadre: il Chievo Verona, il Frosinone, il Parma e l'Udinese. La società ciociara sembra essere quella più indietro nella corsa per Edera, Udinese e Parma sembrano invece le mete più probabili per Edera per questa seconda parte di stagione.