Il primo anticipo di domani della 25ª giornata di campionato è Torino-Atalanta. Una partita importante per la corsa all’Europa ma che Walter Mazzarri, in conferenza stampa, non ha definito fondamentale: “Dopo l'Atalanta sulla carta avremmo un calendario discreto, in questo girone di ritorno abbiamo invece già affrontato alcune partite complicate. La gara con l’Atalanta non la vedo come uno spareggio. Poi è chiaro che è una partita importante. Sono quelle che abbiamo dopo che non possiamo sbagliare. I giocatori comunque la sentano questa partita, vedo che ci tengono tanto, sono molto coinvolti. Penso che domani saranno molto concentrati e daranno il massimo”.



Poi ancora sull’Atalanta: "Da qualche anno l'Atalanta è una realtà importante, quest'anno ha perso qualche punto all'inizio, se non avesse avuto questa flessione sarebbe tra le prime della classe. Gioca bene, è una squadra forte sotto tutti i punti di vista. E' una squadra in formissima, per fare risultato bisogna fare una grande gara”.



Mazzarri è poi tornato sulla partita contro il Napoli: "La partita con il Napoli a me non è piaciuta tantissimo, io avrei voluto mettere sotto il Napoli dal punto di vista del gioco. Ma sono stati bravi a non farci ripartire e a non farci fare il nostro gioco, questo vuole dire che ci rispettavano. Un punto a Napoli si prende volentieri ma se guardo la prestazione ci sono giocatori che non mi sono mai piaciuti. Domani contro l’Atalanta cercheremo di fare una partite diversa”.



Mazzarri ha anche parlato dell'infortunio di Djidji: "Djidji ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio, doveva probabilmente operarsi. L'operazione lo avrebbe tenuto fuori dal campo per circa tre mesi. E' stato visitato da uno specialista è sta provando ora a recuperare senza operazione. Martedì dovrebbe essere a disposizione". Poi sull'assenza di Rincon: "Rincon? Per me è un giocatore importante, l'ho sempre fatto giocare titolare. Per la partita di domani però abbiamo varie soluzioni, mi mancherà solo Rincon, oltre a Djidji. Altre volte abbiamo avuto assenze importanti ma abbiamo fatto bene anche senza di lui. Meité? E’ uno dei candidati a tornare titolare”.



Poi su Gasperini e sul modello Atalanta: "Di Gasperini non posso che parlare bene. Quando lo hanno lasciato lavorare come stanno facendo all'Atalanta ha sempre dimostrato di fare bene. Se anche al Torino vogliamo fare come sta facendo l'Atalanta, o come feci alla Sampdoria e al Napoli, dobbiamo lavorare nello stesso modo: fare meglio degli altri sotto tutti gli aspetti, dal campo al mercato, dare tempo anche all'allenatore. Così pian piano si può recuperare il gap con altre squadre che hanno altre disponibilità economiche".



Infine, Mazzarri ha parlato di Singo, difensore ivoriano che da qualche giorno ha iniziato ad allenarsi con il Torino: "Singo è un centrale elegante, un difensore bravo, dà l'idea di essere anche bravo con i piedi. E' molto giovane, è un po' leggerino forse. Però le sensazioni sono molto positive".