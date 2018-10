Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Walterha presentato la partita che il suo Torino giocherà domani pomeriggio sul campo del Bologna (calcio d'inizio alle 25). "Che il Bologna ha vinto le ultime due in casa, contro Roma e Udinese, lo sanno tutti, vuol dire che al Dall'Ara sono temibili. Dovremo stare attenti alle individualità del Bologna ma non solo. Io vorrei che la mia squadra facesse sempre almeno un gol in più dell'avversario, alla fine conta vincere, conta battere l'avversario. Le statistiche mi interessano fino a un certo punto".

L'allenatore del Torino ha poi fatto il punto sugli attaccanti: "Con Belotti ho parlato molto in settimana, è carico, tranquillo ed è voglioso di fare bene. Anche Zaza l'ho visto carico ma purtroppo ha avuto questo problema fisico, vedrete domani se giocherà. Falque invece sta bene, è in forma".



Poi sui moduli cambiati: "In questo inizio di stagione ho cambiato molto? L'avevo detto già l'anno scorso che avrei voluto che la squadra sapesse fare più moduli in base alle esigenze della partita. Poi spero che siano anche partite in cui non ci sia bisogno di cambiare modulo".

Mazzarri ha anche parlato degli inizi della sua carriera nel settore giovanile del"A Bologna ho bellissimi ricordi, ci ho vissuto 5 anni, ho un po' imparato tutto, da lì è iniziato il mio percorso. Ricordo sempre con grande piacere la città, la gente, mi hanno cresciuto come un figlio".Mazzarri ha parlato di: " In Spagna ha fatto una preparazione approssimativa, gli serviva un po' di tempo per trovare la forma. E' chiaro che se uno gioca sempre trova la forma prima ma nel suo ruolo siamo in tanti, ha dato un buon contribuito ma, come tutti gli altri, mi aspetto qualcosa in più. Il suo ruolo? Se si gioca con il 3-4-3 può giocare come trequartista, nel 3-5-2 può fare la mezzala offensiva, lui è un giocatore che è più bravo nella fase offensiva. Nel 3-4-1-2 lui farebbe il trequartista".