L'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di Brescia: "Abbiamo sbloccato la partita meritatamente, creando presupposti per far gol. La mancanza di risultati ci ha fatto partire contratti, ma superato quel momento abbiamo fatto molto bene e devo fare i complimenti a tutti. Le critiche fanno parte di questo mestiere, dopo due partite fatte male si fanno tragedie. Adesso non ci voleva la sosta, ma quando ritorneremo bisognerà ripartire dalla prestazione".