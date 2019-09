Dopo essere entrato a partita in corso sia contro il Lecce che contro la Sampdoria, giovedì, quando al Grande Torino arriverà il Milan, Simone Verdi farà il suo esordio da titolare con la maglia granata addosso.



Walter Mazzarri sembra infatti aver deciso di puntare sul suo numero 24 per cercare di dare la scossa al Torino. Il dubbio del tecnico riguarda però il modulo: 3-4-1-2 con Verdi alle spalle di Belotti e Zaza o 3-5-1-1 con solo il Gallo come centravanti e l'ex Napoli a supporto? Tra oggi e domani il tecnico granata scioglierà il dubbio di formazione.