Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato nella consueta conferenza stampa post-partita, dopo la vittoria contro la Lazio: "Sinceramente quando sono arrivato a Torino non pensavo si potesse ricreare un connubio così profondo tra squadra e tifosi in così poco tempo, praticamente poco più di un anno. Questo mi riempie di orgoglio e mi responsabilizza per il futuro, perché vedo che siamo sulla strada giusta”.



SUL FUTURO - "Una cosa è certa: i migliori di quest'annata devono rimanere qui. Sono consapevole che chi ha trovato meno spazio potrebbe chiedere la cessione, ma per me possono essere confermati tutti perché anche chi ha giocato meno è stato importante alla causa. Dovremo fare due o tre acquisti mirati, che dovranno essere in grado di competere con i 14/15 giocatori che hanno trovato maggior spazio”.