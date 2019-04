Il tecnico del Torino Walter Mazzarri presenta in conferenza stampa la sfida con la Sampdoria: "Avversario forte, ha fatto acquisti in estate e a gennaio e probabilmente punta alla Champions. Ha lo stesso allenatore da tre anni ed è una squadra ambiziosa: sarà una sfida diversa rispetto a quella dell'andata, hanno battuto Sassuolo e Milan. Iago Falque è una perdita grandissima, spero di recuperarlo prima della fine della stagione. Zaza? Deve essere responsabilizzato per l'assenza di Falque, come devono esserlo Parigini e Berenguer: devono farsi trovare pronti, chi giocherà dovrà correre e dare una mano, com'è nelle corde del Toro. Non mollare mai e cercare di farlo non a fasi alterne. Obiettivi? Non faccio paragoni con gli altri, ma se vedo che cosa ha fatto la Samp penso che debba avere più ambizioni di noi: noi abbiamo cambiato tanto e stiamo facendo cose eccezionali, ottime e sopra le migliori aspettative, ma ci sono ancora nove partite e dobbiamo migliorarci e non accontentarci mai. I risultati sono anche figli degli episodi, in carriera poche volte le mie squadre non hanno raggiunto l'obiettivo. Quagliarella-Belotti? Ho allenato Fabio e quando mi ha raccontato ciò che gli era capitato mi sono commosso, sono contento per lui. Belotti è più giovane, sono attaccanti con caratteristiche diverse. Derby il 4 maggio? Ha detto tutto il presidente. Fiorentina? Abbiamo fatto errori e loro sono partiti forte, nel primo tempo abbiamo avuto il 57% del possesso palla. Mi sono lamentato perché arrivavamo vicino all'area e non riuscivamo a tirare. Vorrei sempre vincere, ma la partita non è stata così disastrosa: in pochi hanno fatto bene a Firenze".