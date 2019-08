Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 2-1 contro il Sassuolo, parlando anche della situazione legata a Nkoulou, in partenza.



Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una grande partita nonostante la partita di giovedì che è stata dispendiosa, se non fai il terzo gol sapevo che saremmo calati. Sirigu è stato determinante, la prova è stata pazzesca contro grandi giocatori come quelli del Sassuolo. Partita pazzesca se contiamo quante partite abbiamo fatto ad agosto. N'Koulou? Dopo aver giocato in Europa League ho fatto vedere gli errori difensivi, non ha voluto nemmeno vedere le immagini e lui mi ha risposto che non c'era con la testa ed era inutile convocarlo. Ho provato a richiamarlo, anche per il rispetto dei compagni non posso pregare un calciatore per giocare. Chi lo ha sostituito ha fatto una grande gara. Il presidente ha fatto di tutto per tenere tutti, dopo il girone di ritorno pazzesco era giusto confermare tutti. Se N'Koulou vuole partire dovete chiederlo a lui. Europa League? Noi siamo cascati nella trappola del Wolves giovedì, è stato un incidente. Abbiamo commesso qualche stupidaggine e ci sono costante tre gol subiti".