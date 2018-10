La vittoria del suo Torino sul Frosinone non basta, Walter Mazzarri è una furia. E, nel post partita se la prende ancora con la classe arbitrale. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Se non abbiamo segnato sei gol è colpa dell'allenatore. Adesso che abbiamo vinto posso dirlo: noi abbiamo i nostri difetti e lo ammetto, ma gli arbitri stanno influenzando troppo le nostre partite. Io adesso sono stufo, è arrivato il momento di smetterla. Adesso abbiamo vinto e posso dirlo, se avessi perso sarei stato zitto. Noi abbiamo giocatori giovani, possiamo crescere tanto, ma non possiamo essere calpestati dagli arbitri in questa maniera. Io non so cosa dire, c'è un brutto atteggiamento nei nostri confronti, non riesco neanche a parlare con il quarto uomo. Sul primo gol del Frosinone c'è stato un errore evidente: su Sirigu c'era un fallo netto e non è stato annullato".



CHE FURIA! - "Io mi sono arrabbiato molto con i miei giocatori sull'1-0, il Frosinone era una squadra che giocava alla morte. Dopo il vantaggio ci siamo un po' rilassati, questi ragazzi stanno crescendo, io devo fare da guida. Nella pausa ero arrabbiatissimo, nonostante il vantaggio, gli ho ripresi nello spogliatoio e poi siamo rientrati e abbiamo segnato il secondo gol. Questa squadra sta crescendo bene, sono contento ma ci mancano tre punti per errori arbitrali e a me questo non va giù. Non voglio dare alibi ai giocatori, chiedete ai giocatori come li tratto e come li motivo tutti i giorni. Ci lavoro tutta la settimana su questo, io mi lamento di come siamo trattati dagli arbitri. Contro la Roma, il Napoli, l'Udinese abbiamo subito errori e sono stato zitto. Koulibaly doveva essere espulso perché ha battuto via la palla ed era già ammonito, Ancelotti si è lamentato con la Juventus, ma in quel caso Koulibaly andava espulso. In 10 contro 11, come contro l'Inter, ce la potevamo giocare. Quei tre punti non torneranno indietro. Oggi ho cercato, educatamente, di parlare con il quarto uomo e non mi rispondeva, cambiava direzione; pretendo più rispetto".



SU BELOTTI - "Belotti non convocato in Nazionale? Io non guardo mai le scelte degli altri allenatori, guardo solo le mie. È un mio giocatori e con me gioca, il resto non mi interessa".