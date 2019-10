Walter Mazzarri domenica prossima sarà regolarmente in panchina per Udinese-Torino: la Corte Federale d'Appello ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso per la revoca della squalifica contro la Corte Federale d'Appello.



A comunicato è stato direttamente il Torino attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: "La Corte Federale d'Appello pronunciandosi definitivamente sul reclamo per revocazione proposto dal Presidente Federale, lo ha dichiarato inammissibile. Pertanto il tecnico granata Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina a Udine domenica prossima".