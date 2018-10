Nel corso del primo tempo di Torino-Fiorentina, a causa delle veementi per il mancato giallo a Vitor Hugo dopo un fallo a centrocampo su Iago Falque, il tecnico granata Walter Mazzarri è stato allontanato dal campo dall'arbitro Fabbri. L'allenatore rischia dunque di non essere in panchina nella trasferta di domenica in casa della Sampdoria.



L'eventuale squalifica di Mazzarri dipenderà da ciò che Fabbri ha scritto nel proprio referto e nella giornata di domani è attesa la decisione del Giudice sportivo. Le probabilità che il tecnico toscano non sia in panchina al Ferraris sono alte: Mazzarri, infatti, era stato allontanato dal campo anche alla prima giornata, in occasione di Torino-Roma. In quel caso venne ammonito con diffida dal Giudice sportivo.