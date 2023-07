Nuovi contatti tra i dirigenti de Torino e quelli della Salernitana per Pasquale Mazzocchi: il terzino era già stato seguito in passato dalla società granata e ora le parti sono al lavoro per trovare un'intesa definitiva.



Ivan Juric ha chiesto un terzino che sappia giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra e, soprattutto, che sappia calciare con entrambi i piedi. Per questo motivo il Torino è tornato a intensificare i contatti con la Salernitana e con l'entourage del calciatore.